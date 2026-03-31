Nella puntata del 30 marzo 2026 del Grande Fratello Vip, le valutazioni dei concorrenti evidenziano alcune differenze significative. Adriana Volpe si distingue per la sua compostezza, mentre Francesca Manzini si fa notare per una condotta più riservata. Raul, Nicolò e Blu sono stati più silenziosi, mentre altri partecipanti hanno ricevuto giudizi più netti. La stagione viene descritta come una delle più riuscite degli ultimi dieci anni.

Roma, 30 marzo 2026 - Le pagelle della puntata di lunedì 30 marzo del Grande Fratello Vip raccontano di un’edizione del reality show fra le migliori degli ultimi dieci anni. Un’edizione che, a causa della mancanza di attrattività ormai della formula stessa del programma, non sta raccogliendo i risultati che meriterebbe in termini di ascolti tv. Raul Dumitras: voto Aaaaaah ma c’è anche lui. Vaabbè ma io pensavo fosse una comparsa, a tratti un cartonato. E invece voi mi dite che Raul Dumitras è un concorrente del Grande Fratello Vip 2026? Siete seri? Ma lui ne è consapevole? No, perché sembra che passi sempre di lì per caso. Anzi, che sia seduto lì per caso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Grande Fratello Vip 2026: Adriana Volpe blocco di ghisa, Francesca Manzini sottona. Qualcuno svegli Raul, Nicolò e Blu

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