Al Grande Fratello Vip si sono verificati momenti di forte tensione tra Francesca Manzini e Lucia Ilardo, con scambi di accuse tra le due concorrenti. Francesca ha reagito in modo deciso alle affermazioni di Lucia, definendola infantile. Nel tentativo di riportare la calma, sono intervenuti Antonella Elia e Raimondo Todaro, ma l’atmosfera rimane carica di tensione. La situazione è rimasta critica durante la puntata, senza che si siano raggiunte soluzioni immediate.

Tensione alle stelle al Grande Fratello: Francesca perde la pazienza dopo le accuse di Lucia, mentre Antonella Elia e Raimondo Todaro intervengono senza riuscire a calmare gli animi. Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip si surriscalda nuovamente dopo un acceso confronto tra Francesca Manzini e Lucia Ilardo. Al centro della discussione ci sono le alleanze tra i concorrenti e la richiesta di Alessandra Mussolini e di Lucia che i coinquilini facciano una scelta chiara quando in casa scoppiano i litigi. Antonella prende le difese di Francesca Durante il duro faccia a faccia tra Antonella Elia e la Mussolini, Lucia - secondo la showgirl - avrebbe spinto Francesca a prendere una posizione netta contro di lei per farla avvicinare ad Alessandra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip, tra Francesca Manzini e Lucia Ilardo volano accuse: "Sei infantile"

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