PAGELLE e TABELLINO Inter-Cagliari 3-0 | Barella è ovunque Thuram non si ferma più Mina gioca a calci

Nella partita tra Inter e Cagliari valida per la 33ª giornata di Serie A, l'Inter si impone con un punteggio di 3-0. Durante l'incontro, Barella si distingue per la costante presenza in campo, mentre Thuram continua a mostrare grande determinazione. La squadra di casa, dopo un primo tempo sottotono, ha trovato il modo di imporre il proprio ritmo nel secondo tempo. Mina si è distinto anche in una singolare occasione di gioco.

Voti, Top e Flop della sfida andata in scena al Meazza e valevole per la 33esima giornata di Serie A Anche stasera la vera Inter emerge nel secondo tempo dopo un primo deludente. Un ottimo Cagliari liquidato in quattro minuti: sblocca Thuram e chiude l’ex Barella, nel recupero il gran gol di Zielinski che fissa il punteggio sul 3-0. “Vinceremo il Tricolor”, canta un San Siro ormai pronto per la festa Scudetto. PAGELLE e TABELLINO Inter-Cagliari 2-0: Barella è ovunque, Thuram non si ferma più. Mina gioca a calci (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le Pagelle di Inter-Cagliari. INTER TOP: Barella 7,5 – È tornato Thuram, è tornato Dumfries ma è tornato soprattutto il vero Barella.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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