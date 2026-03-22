Voti, top e flop della sfida del ‘Franchi’ valevole per la 30esima giornata di Serie A L’Inter non sa più vincere. Nemmeno una partita che si mette subito in discesa con il gol di Pio Esposito dopo appena 42”. Poi è solo gestione, pessima, contro una Fiorentina che cresce di minuto e minuto creando tante occasioni da rete. A un quarto d’ora dal termine il meritato pari di Ndour, con la squadra di Chivu (in tribuna perché squlificato) incapace di reagire. Manca brillantezza, manca soprattutto personalità. L’unica occasione arriva all’ultimo secondo con Pio Esposito, su cui compie un mezzo miracolo De Gea. Con un’Inter così mal ridotta, Milan e Napoli fanno bene a credere allo Scudetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO FIORENTINA-INTER 1-1: Thuram imbarazzante, Kean asfalta Akanji. Barella regala il pari

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