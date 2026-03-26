Pagamento assegno unico aprile 2026 | le date INPS e scadenza per l’aggiornamento Isee

A aprile 2026, le famiglie italiane riceveranno il pagamento dell’assegno unico. L’INPS ha comunicato le date previste per l’accredito delle prestazioni assistenziali e la scadenza per l’aggiornamento dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Questi appuntamenti sono fondamentali per le persone che usufruiscono delle prestazioni sociali.

L'attesa per l'accredito delle prestazioni assistenziali è un momento cruciale per migliaia di famiglie italiane. In particolare, il pagamento dell’Assegno Unico di Aprile 2026 rappresenta una boccata d'ossigeno per la gestione del budget familiare. Come ogni mese, l'INPS segue un cronoprogramma ben definito, distinguendo tra chi riceve la prestazione con continuità e chi, invece, attende la prima rata o ha subito variazioni nel nucleo familiare. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio quando arriveranno i bonifici, come verificare lo stato del pagamento e quali fattori potrebbero influenzare l'importo finale. Per il mese di aprile 2026, l'INPS ha stabilito delle finestre temporali precise per l'erogazione dell'Assegno Unico e Universale (AUU). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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