Pagamento Assegno Unico a febbraio 2026 date di accredito Inps e aumento importi con la rivalutazione

L’Inps ha annunciato che il pagamento dell’assegno unico di febbraio 2026 si svolgerà tra il 19 e il 20 di questo mese. La data di accredito riguarda le famiglie con importi invariati rispetto a gennaio, mentre nei giorni successivi saranno erogati gli assegni per chi ha avuto modifiche o riceve il primo pagamento. Inoltre, gli importi saranno maggiorati grazie alla rivalutazione annuale. Queste novità influiranno su circa un milione di nuclei familiari in tutta Italia. L’Inps sta ultimando le operazioni per garantire una distribuzione puntuale.

L’assegno unico di questo mese verrà accreditato tra il 19 e 20 febbraio 2026 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione rispetto a gennaio, negli ultimi giorni di febbraio ai nuclei che hanno subito variazioni oppure che lo ricevono per la prima volta. Vediamo come, nel 2026, cambiano gli importi della misura e che impatto avrà il nuovo metodo di calcolo dell'Isee.🔗 Leggi su Fanpage.it Pagamento Assegno Unico a gennaio 2026, date di accredito Inps e di quanto aumentano gli importiA gennaio 2026, l’assegno unico verrà accreditato tra il 21 e il 22 gennaio per le famiglie con importi invariati rispetto a dicembre. Assegno Unico febbraio 2026: date di pagamento, rivalutazione importi e scadenze ISEE per non perdere gli aumenti. Arretrati gennaio a marzoL’INPS ha annunciato le date di pagamento dell’assegno unico di febbraio. Pagamenti Assegno unico Febbraio 2026: ecco le date e le novità in arrivo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Assegno unico febbraio 2026, chi lo riceve non deve rifare domanda: come cambiano gli importi, le date dei pagamenti; Assegno unico febbraio 2026: pagamento il 19 e 20, importi rivalutati dell'1,4% e nuove soglie ISEE. Adeguamenti di gennaio da marzo con gli arretrati; Assegno unico febbraio 2026, quando verrà pagato: importi, novità Isee; Pagamenti INPS di febbraio 2026: le date per Assegno unico, ADI, Naspi e Dis-Coll. Assegno Unico febbraio 2026: date di pagamento e importi aggiornati secondo le soglie IseeTutte le informazioni su date di pagamento, importi aggiornati e aggiornamenti Isee per l’Assegno Unico di febbraio 2026. Con l’avvicinarsi del pagamento dell’ Assegno Unico per febbraio 2026, famigli ... notizie.it Assegno unico febbraio 2026: pagamento il 19 e 20, importi rivalutati dell’1,4% e nuove soglie ISEE. Adeguamenti di gennaio da marzo con gli arretratiL'INPS ha confermato il calendario di pagamento dell'Assegno unico per febbraio 2026, fissato nelle giornate del 19 e 20 del mese. orizzontescuola.it Assegno Unico – calendario dei pagamenti di febbraio 2026! L’INPS ha pubblicato le date ufficiali dei versamenti dell’Assegno Unico Universale (AUU) per il mese di febbraio 2026 Date dei pagamenti: • 17, 18 e 19 e 20 febbraio 2026 – Pagamento reg facebook L'INPS ha confermato il calendario di pagamento dell'Assegno unico per febbraio 2026, fissato nelle giornate del 19 e 20 del mese. x.com