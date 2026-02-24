Elezioni amministrative a Paduli | Fratelli d’Italia al lavoro su programma e squadra

Fratelli d’Italia ha avviato le attività di preparazione per le prossime elezioni comunali a Paduli, motivata dalla volontà di rafforzare il proprio ruolo nel territorio. La formazione sta definendo il programma e selezionando i candidati, concentrandosi sulle esigenze della comunità locale. La campagna si concentra sull’ascolto diretto dei cittadini e sulla proposta di soluzioni concrete. La discussione sui dettagli del progetto prosegue con incontri pubblici programmati nei prossimi giorni.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Fratelli d'Italia in vista delle amministrative a Paduli. Con la pubblicazione della data delle prossime elezioni amministrative, si intensificano inevitabilmente incontri e confronti informali, durante i quali circolano notizie talvolta fondate e talvolta frutto di interpretazioni fantasiose. Fratelli d'Italia è da tempo impegnata nella costruzione di una propria proposta politica, concreta e strutturata per la comunità di Paduli, lavorando con determinazione alla composizione di una lista in vista della prossima tornata elettorale.