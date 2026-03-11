A Benevento torna Choco Italia | dal 13 marzo artigiani laboratori e tanta buona musica

A Benevento, dal 13 marzo, si terrà la manifestazione Choco Italia, che vedrà protagonisti artigiani e laboratori dedicati al cioccolato. Durante l’evento, saranno presenti diverse aziende del settore e si svolgeranno attività legate alla produzione e alla degustazione di cioccolato. La manifestazione prevede anche momenti musicali che accompagneranno i visitatori lungo tutto il fine settimana.

Tempo di lettura: 4 minuti Il dolce tour itinerante di Choco Italia questo fine settimana farà tappa nella “città delle streghe”. Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, su Corso Giuseppe Garibaldi, la fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze italiane porterà un vivace mercatino, laboratori e spettacoli per tutto il week-end. Ad ingresso libero e gratuito, è prevista un’apertura ininterrotta dalle ore 10 a mezzanotte. Questa tappa è organizzata dall’Associazione Italia Eventi con la collaborazione della Pro Loco Samnium, gode del patrocinio del Comune di Benevento, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Temi più discussi: Nuova Tappa del 2026 di Choco Italia in tour a Benevento. Fiera del cioccolato artigianale & dolcezze d’Italia; Un cantiere per conoscere l’Appia: un monumento funerario romano nel Comune di Apollosa; Apre il Villaggio del Cioccolato: 3 giorni di dolci, cremini e praline a ingresso gratis per tutti; Villaggio del Cioccolato: ingresso gratuito per 3 giorni di dolci e praline irresistibili!.

Apre il Villaggio del Cioccolato: 3 giorni di dolci, cremini e praline a ingresso gratis per tuttiDopo Caserta e Avellino, Choco Italia in Tour fa tappa a Benevento, in Corso Giuseppe Garibaldi, dal 13 al 15 marzo 2026: la grande festa del cioccolato sarà ancora una volta ad ingresso libero e grat ... msn.com

Choco Italia: il tour 2026 parte da CasertaScopri Choco Italia a Caserta dal 26 febbraio al 1° marzo: degustazioni, laboratori di cioccolato artigianale e musica live a due passi dalla Reggia. Ingresso gratuito! 2anews.it

Dopo Caserta e Avellino, Choco Italia in Tour fa tappa a Benevento, in Corso Giuseppe Garibaldi, dal 13 al 15 marzo 2026: la grande festa del cioccolato sarà ancora una volta ad ingresso libero e gratuito per tutti. La festa del cioccolato artigianale e delle dol - facebook.com facebook