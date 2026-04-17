Padova si accende nel weekend | tra eventi cultura e sapori tre giorni da non perdere

Nel fine settimana, Padova e la sua provincia si animano con numerosi eventi dedicati a cultura, musica e gastronomia. Durante i tre giorni, sono previsti spettacoli, mostre e appuntamenti enogastronomici aperti al pubblico. Per conoscere tutti i dettagli e le iniziative in programma, è possibile consultare l'elenco completo attraverso il link disponibile. La città si prepara a offrire un calendario ricco di occasioni per residenti e visitatori.

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.Tutti gli eventi di VENERDÌ 17 APRILETutti gli eventi di SABATO 18 APRILETutti gli eventi di DOMENICA 19 APRILE? TUTTE LE SAGRE, FESTE E.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Un weekend tra sapori del sud, festa del mare, primavera e vintage: tre giorni di eventi per tutti i palatiSarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello dell’10, 11 e 12 aprile a Ravenna e provincia, tra grandi eventi sul mare, musica dal vivo,... Napoli si accende: tra cultura pop, archeologia e sapori del gustoNapoli si prepara a vivere un weekend di intensa programmazione culturale e gastronomica tra venerdì 17 e domenica 19 aprile 2026, con una offerta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Padova si accende nel weekend: tra eventi, cultura e sapori, tre giorni da non perdere dal 17 al 19 aprile 2026; Padova, la nuova Curva Sud ruggisce: Bortolussi stende l'Empoli nel finale; Serie B, colpo del Mantova a La Spezia. Vincono anche Padova e Reggiana; ALL'EUGANEO | Una curva a bordo campo per un Padova vecchio stampo: attaccare!. Padova-Empoli 12 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistichePadova–Empoli accende la 34ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 12 aprile 2026 alle 15:00 allo Stadio Euganeo di Padova. È uno scontro salvezza tra la 15ª in classifica, Padova (34 punt ... sport.virgilio.it La torre campanaria del municipio di Padova si accende del tricolore per dare un segno di speranzaLa torre campanaria del municipio di Padova si illumina con il tricolore, grazie a una iniziativa di AcegasApsAmga: Un segno di unità e speranza per tutti noi dice il sindaco Sergio Giordani. Ecco ... affaritaliani.it Buona giornata a tutti voi con il calendario antoniano! Il nostro saluto dalla Basilica di sant'Antonio di Padova Pace e Bene facebook Carabinieri accerchiati per evitare un controllo: 4 antagonisti arrestati a Padova x.com