Tennis Match Ball in festa con la Davis e BJK Cup

Al Match Ball Firenze, il circolo di Candeli a Bagno a Ripoli, si sono svolti tre giorni dedicati al tennis, durante i quali sono state esposte al pubblico le principali Coppe del tennis mondiale vinte dall’Italia. La manifestazione ha attirato appassionati e tifosi, che hanno potuto ammirare da vicino i trofei più prestigiosi. L’evento ha coinvolto diverse iniziative e momenti di intrattenimento legati al mondo del tennis.

Grande festa al Match Ball Firenze. Il blasonato circolo di Candeli a Bagno a Ripoli ha esposto al pubblico per tre giorni le più belle Coppe del tennis mondiale conquistate dall’Italia. L’evento Trophy Tour 2026 metteva in mostra la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, simboli dei recenti trionfi del tennis azzurro maschile e femminile. Tanti i visitatori e numerose le personalità sportive ed istituzionali presenti, insieme alla cantante Dolcenera e ai dirigenti e soci del Circolo. "Siamo felici perché è stata un’occasione rara poter ammirare due delle Coppe più prestigiose - afferma la direttrice Chiara Casamonti -. Abbiamo offerto agli appassionati di tennis la possibilità di vedere due trofei di splendida bellezza e valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tennis. Match Ball in festa con la Davis e BJK Cup Articoli correlati Leggi anche: Calendario tennis 2026: tutti gli eventi. Slam, Masters 1000, Coppa Davis e BJK Cup Tennis e solidarietà al Gemelli con la Davis CupCosa: Esposizione della Davis Cup e della Billie Jean King Cup nell’ambito del progetto sociale “Non lasciamo nessuno solo”. Italy raise the roof in Bologna! | Incredible Anthem | 2025 Davis Cup Final 8 Una raccolta di contenuti su Match Ball Temi più discussi: Il Trophy Tour 2026 in Toscana termina al Match Ball Firenze; Le Coppe del tennis mondiale in mostra al Match Ball Firenze con il Trophy Tour 2026; D'Aversa avvisa il Toro: Col Parma match-ball salvezza. La formazione può cambiare, dipende...; Cinà: Tra i top 200, ma non mi monto la testa. Tennis. Match Ball in festa con la Davis e BJK CupGrande festa al Match Ball Firenze. Il blasonato circolo di Candeli a Bagno a Ripoli ha esposto al pubblico per tre giorni le più belle Coppe del tennis mondiale conquistate dall’Italia. L’evento ... lanazione.it Le coppe del tennis mondiale in mostra al Match Ball Firenze con il Trophy Tour 2026Dal 9 all’11 marzo, il club di Candeli a Bagno a Ripoli ospita un evento speciale per tutti gli appassionati di tennis ... msn.com D'Aversa avvisa il Toro: "Col Parma match-ball salvezza. La formazione può cambiare, dipende..." - facebook.com facebook D’Aversa carica il Toro: “Abbiamo un match-ball salvezza contro il Parma” x.com