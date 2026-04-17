Padova celebra il successo dei Venice Vocal Jam | quattro premi internazionali e il trionfo di Bella Ciao

A Padova, i Venice Vocal Jam hanno ottenuto quattro premi internazionali, incluso il riconoscimento per il brano “Bella Ciao”. Tra i riconoscimenti più importanti, il gruppo ha vinto il premio CARA 2026 con il loro brano “Echo”. I premi sono arrivati in diverse competizioni musicali all’estero, sottolineando il successo e il livello elevato della formazione italiana nel settore della musica a cappella.

Trionfo internazionale per i Venice Vocal Jam: Echo conquista i CARA 2026 e consacra l’eccellenza italiana nella musica a cappella.Il gruppo Venice Vocal Jam conquista la scena internazionale della musica a cappella e si aggiudica ben quattro prestigiosi riconoscimenti ai Contemporary A Cappella.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Antonella Clerici celebra il trionfo dei giovani talenti di The Voice Kids Quattro medaglie in quattro giorni: il trionfo di ChiaraChiara Mazzel ha scritto la sua storia di successo alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, conquistando quattro medaglie in quattro giorni...