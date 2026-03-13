Chiara Mazzel ha ottenuto quattro medaglie in quattro giorni alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. La atleta ha raggiunto questo risultato consecutivo, portando a casa medaglie di diversi colori. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati di sport e dei media presenti all’evento. La sua presenza sul podio ha segnato una delle pagine più significative di questa edizione dei giochi.

Chiara Mazzel ha scritto la sua storia di successo alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, conquistando quattro medaglie in quattro giorni consecutivi. L’atleta italiana ha riportato l’Italia al vertice mondiale dello sci alpino femminile dopo un’assenza ventennale, spezzando un lungo silenzio agonistico. La campionessa, affetta da cecità parziale dovuta a un glaucoma fulminante diagnosticato nel 2014, ha trasformato una diagnosi devastante in una piattaforma per il trionfo sportivo. Il suo percorso non è solo una serie di vittorie, ma un esempio tangibile di resilienza e capacità di adattamento umano di fronte all’imprevisto medico. Il dominio sulle piste: quattro podi in quattro giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quattro medaglie in quattro giorni: il trionfo di Chiara

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