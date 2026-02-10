Turismo | Padova capofila nazionale nel protocollo per l’inserimento dei migranti vulnerabili

Partono da Padova le prime iniziative concrete per aiutare i migranti vulnerabili a inserirsi nel settore del turismo. La città del Santo si prende cura di avviare un protocollo nazionale che mira a creare un percorso di formazione e lavoro dedicato a chi ha più difficoltà. L’obiettivo è offrire opportunità reali e sostenibili, coinvolgendo direttamente le strutture locali e aprendo un nuovo fronte di inclusione sociale.

Parte dalla città del Santo, il protocollo nazionale per aprire un canale strutturato di formazione e lavoro nel turismo rivolto ai migranti in condizioni di vulnerabilità. È qui che, nell'ambito dell'intesa sottoscritta al ministero dell'Interno dal Dipartimento per le libertà civili e

