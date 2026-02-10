Turismo | Padova capofila nazionale nel protocollo per l’inserimento dei migranti vulnerabili

Partono da Padova le prime iniziative concrete per aiutare i migranti vulnerabili a inserirsi nel settore del turismo. La città del Santo si prende cura di avviare un protocollo nazionale che mira a creare un percorso di formazione e lavoro dedicato a chi ha più difficoltà. L’obiettivo è offrire opportunità reali e sostenibili, coinvolgendo direttamente le strutture locali e aprendo un nuovo fronte di inclusione sociale.

Parte dalla città del Santo, il protocollo nazionale per aprire un canale strutturato di formazione e lavoro nel turismo rivolto ai migranti in condizioni di vulnerabilità. È qui che, nell’ambito dell’intesa sottoscritta al ministero dell’Interno dal Dipartimento per le libertà civili e.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Turismo: Padova capofila nazionale nel protocollo per l’inserimento dei migranti vulnerabiliLa finalità dell’iniziativa è duplice: da una l’inserimento lavorativo dei migranti, dall’altra la risposta ai fabbisogni di lavoratori nel settore del turismo. Il presidente dell’Ente bilaterale turi ... padovaoggi.it

turismo padova capofila nazionaleFondazione Turismo pronta al debutto: prima riunione entro metà febbraioIl presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono, tra i fautori di questa nuova fase: «La Fondazione nasce come strumento pensato per lavorare assieme ai territori, un connettore ... padovaoggi.it

