Mobilitazione nazionale dei precari INAF anche a Padova

Nel mese di aprile si terrà una mobilitazione nazionale dei precari dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). La protesta coinvolgerà diverse città italiane, tra cui Padova, dove i lavoratori si riuniranno per chiedere attenzione alle loro condizioni di lavoro e stabilità occupazionale. La mobilitazione è stata annunciata dai rappresentanti sindacali e riguarda il personale con contratti a tempo determinato e altre forme di lavoro precario all’interno dell’istituto.

Gentile redazione, vi segnaliamo una mobilitazione nazionale del personale precario dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che si terrà nel mese di aprile. In data 14 aprile 2026, uno striscione con un messaggio comune contro il precariato nella ricerca pubblica sarà esposto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it mobilitazione nazionale precari inaf a padova – azione coordinata ad aprileGentile redazione, vi segnaliamo una mobilitazione nazionale del personale precario dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che si terrà nel... Anche a Pescara la giornata di mobilitazione nazionale dei riderSabato 14 marzo giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo promossa dalla Cgil. Temi più discussi: FIRENZE: CONTINUA LA MOBILITAZIONE DI PRECARI E PRECARIE DEI MUSEI. OCCUPATA LA GIUNTA REGIONALE TOSCANA; Uffizi, protesta per stabilizzare i precari storici degli Uffizi. Mobilitazione anche per Pasqua; Uffizi: protesta dei precari dei musei davanti alla Venere di Botticelli; Firenze, mobilitazione permanente dei precari dei musei: presidio agli Uffizi fino a Pasquetta. FIRENZE: CONTINUA LA MOBILITAZIONE DI PRECARI E PRECARIE DEI MUSEI. OCCUPATA LA GIUNTA REGIONALE TOSCANAProsegue la lotta di precari e precarie dei musei di Firenze, che questa mattina, dopo più di due mesi di attesa, hanno occupata la Giunta regionale della Toscana, ottenendo la convocazione di un tavo ... radiondadurto.org Ricerca. Fp e NIdiL Cgil, 17 luglio mobilitazione nazionale precari Irccs e IzsIn piazza in tutta Italia per stabilizzazione, a sostegno petizione con oltre 10 mila firme. L'iniziativa si articolerà con presidi in tutte le città dove hanno sede gli istituti di ricerca ... quotidianosanita.it Davanti alla base militare, una quarantina di sigle aderiscono alla mobilitazione nazionale contro militarizzazione e armamenti - facebook.com facebook "10, 100, 1000 Piazze per la Pace": la mobilitazione nazionale anche a Bologna x.com