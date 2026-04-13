Dopo il suicidio del marito di Aubrey Plaza l’attrice rivela in lacrime il suo nuovo segreto e i fan sono entusiasti

Dopo la tragica morte del marito, Aubrey Plaza ha condiviso in lacrime un nuovo aspetto della sua vita. L’attrice di 41 anni, nota per le sue interpretazioni in serie televisive come The White Lotus e Parks and Recreation, ha annunciato di aspettare il suo primo bambino con il compagno Christopher Abbott. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno seguito con attenzione il suo percorso personale.

Aubrey Plaza aspetta il suo primo figlio. L’attrice quarantunenne, amata dal pubblico per i ruoli in The White Lotus e Parks and Recreation, è in dolce attesa insieme al compagno Christopher Abbott. La notizia, confermata dal rappresentante dell’attrice a People, segna un momento di rinascita dopo un anno emotivamente devastante. Il bambino dovrebbe nascere in autunno. Una fonte vicina alla coppia ha parlato di “ una bellissima sorpresa dopo un anno emotivamente intenso “, aggiungendo che Plaza e Abbott “ si sentono molto fortunati “. Parole che acquistano un peso particolare se contestualizzate negli ultimi mesi di vita dell’attrice. Gennaio 2025 ha infatti segnato uno dei capitoli più dolorosi della vita di Plaza: il suicidio del suo ex marito Jeff Baena.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Dopo il suicidio del marito di Aubrey Plaza, l’attrice rivela in lacrime il suo nuovo segreto (e i fan sono entusiasti) Leggi anche: Aubrey Plaza aspetta il suo primo figlio, una “bellissima sorpresa” dopo il lutto Aubrey Plaza, comica e attrice protagonista di The White Lotus, aspetta il primo figlio con il compagno Christopher AbbottAubrey Plaza è incinta: la comica e attrice protagonista di The White Lotus aspetta il primo figlio con il compagno Christopher Abbott, già visto in...