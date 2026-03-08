Anticipazioni Amici del 8 marzo | tutte le maglie del Serale torna Emma Marrone

Il 8 marzo, il programma di Maria De Filippi presenterà le maglie del Serale di Amici e annuncerà i nomi degli allievi ammessi. La puntata si concentrerà sulla selezione dei concorrenti che parteciperanno alla fase finale del talent. Tra le novità, torna Emma Marrone, che prenderà parte alla trasmissione. L’evento rappresenta un momento importante per il percorso degli studenti e per gli appassionati del programma.

Il serale di Amici si avvicina e cresce l'attesa. Nella puntata dell'8 marzo del programma di Maria De Filippi scopriremo tutti gli allievi ammessi al Serale. Fra gli ospiti Emma Marrone, ex concorrente dello show, mentre i professori torneranno a scontrarsi per quanto riguarda le esibizioni degli studenti della scuola. Le anticipazioni di Amici dell'8 marzo: gli allievi ammessi al Serale Dopo una puntata piuttosto accesa, con la ferma opposizione di Anna Pettinelli, scopriremo finalmente chi accederà al serale. Con un colpo di scena la produzione sceglierà di rifiutare la proposta di Lorella Cuccarini, spingendo gli allievi a esibirsi. 🔗 Leggi su Dilei.it

Tre maglie del serale, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026

