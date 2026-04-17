Ottone frontale tra due auto

Nel pomeriggio del 17 aprile, in località Losso di Ottone, si è verificato un incidente tra due auto che si sono scontrate frontalmente. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale di Bobbio. L’incidente non ha causato conseguenze gravi per le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.