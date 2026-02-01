Paura questa mattina a Taranto, dove due auto si sono scontrate frontalmente sulla Statale. L’incidente è avvenuto in un centro di distribuzione bevande. Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire. I soccorritori sono intervenuti subito per portare i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto due vetture scontratesi frontalmente in un centro di distribuzione bevande. Due i feriti gravi e quattro le ambulanze accorse sul posto. Traffico paralizzato sulla strada statale 7 Attimi di puro terrore questo pomeriggio a Taranto, dove un incidente avvenuto sulla strada statale 7, proprio alle porte del capoluogo pugliese, ha provocato 5 feriti. Ancora sconosciute le cause del sinistro ma, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che due vetture, una Renault Modus e una Lancia Musa si siano scontrate frontalmente nei pressi di un centro di distribuzione bevande. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paura a Taranto, frontale tra due auto sulla Statale: 5 persone ferite, tra cui due bambini

