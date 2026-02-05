Schianto frontale tra due auto a Traversetolo | quattro feriti tra cui due bimbi di 10 e 1 anno

Da parmatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Traversetolo, lungo le curve del Masdone, due auto si sono scontrate frontalmente. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini di 10 mesi e 10 anni. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato i feriti in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i vigili del fuoco e la polizia hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.

Grave incidente stradale nella serata di mercoledì 4 febbraio a Traversetolo, in corrispondenza delle curve del Masdone. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Il bilancio dello schianto è pesante: quattro persone sono rimaste ferite, tra cui anche una bambina di 10 e un.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Traversetolo Incidente

Schianto tra due auto a Traversetolo: quattro feriti, tra cui due bimbi di 10 e 1 anno

Un grave incidente si è verificato mercoledì sera a Traversetolo, nelle curve del Masdone.

Scontro frontale tra due auto sulla via Emilia, tra i sette feriti anche due bimbi. Grave una 69enne

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Traversetolo Incidente

Argomenti discussi: Frontale tra due auto lungo via Castellana: 62enne ricoverato con l'elicottero; Incidente frontale tra due auto vicino alle scuole: tre feriti, una persona resta incastrata fra le lamiere; Incidente frontale tra due auto, tre persone trasportate in ospedale; Frontale tra due auto: 4 feriti e traffico in tilt.

schianto frontale tra dueSAN POSSIDONIO, SCHIANTO FRONTALE: MUORE UN BAMBINO, GRAVE IL PADRESono ancora gravissime le condizioni del padre del bambino deceduto ieri a seguito di un terribile schianto a San Possidonio. Due auto si sono scontrate frontalmente. Il piccolo, di appena sei anni, n ... tvqui.it

Frontale devastante tra due auto, feriti intrappolati tra le lamiere: grave un ragazzoAl volante c’erano due giovani, rimasti incastrati tra i rottami delle rispettive auto. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati in forze sul posto, per liberare i feriti, Una ... bresciatoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.