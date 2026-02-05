Schianto frontale tra due auto a Traversetolo | quattro feriti tra cui due bimbi di 10 e 1 anno

Questa sera a Traversetolo, lungo le curve del Masdone, due auto si sono scontrate frontalmente. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini di 10 mesi e 10 anni. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato i feriti in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i vigili del fuoco e la polizia hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.

Grave incidente stradale nella serata di mercoledì 4 febbraio a Traversetolo, in corrispondenza delle curve del Masdone. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Il bilancio dello schianto è pesante: quattro persone sono rimaste ferite, tra cui anche una bambina di 10 e un

