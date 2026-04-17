Daniela Iker, tifosa del Boca Juniors, è diventata protagonista di una vicenda che ha attirato molta attenzione in Argentina. Negli ultimi giorni, la ragazza è stata al centro di discussioni pubbliche dopo che si è diffuso un video in cui si mostra mentre segue una persona. La sua immagine ha fatto il giro dei social media, portando a molte reazioni da parte degli utenti e dei media locali. La sua vicenda si è sviluppata in un clima di grande curiosità e interesse pubblico.

Daniela Iker è la star del momento in Argentina. Negli ultimi giorni la tifosa del Boca Juniors è diventata popolare sui social grazie a un'intervista con Nicolas Luaces, inviato per lo show "AZZ", che mentre era in diretta è rimasto spiazzato dalla richiesta della ragazza, che l'ha invitato a lasciarle il suo contatto. I due si sono così ritrovati in studio, in una puntata in cui Daniela ha svelato quali vip hanno cominciato a seguirla su Instagram dopo la (ormai) famosa intervista. Tra questi c'è Osvaldo, che in Italia ha giocato con Bologna, Lecce, Fiorentina, Atalanta, Roma, Inter e Juventus.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Osvaldo ha cominciato a seguirmi": cosa è successo a Daniela Iker, la tifosa del Boca dopo il celebre video?

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