Spari a Monticelli ha 13 anni il protagonista del video sui social che aveva fatto scattare l’allarme | cosa è successo

Monticelli, 13 febbraio 2026 – Un ragazzino di 13 anni ha sparato nel cortile di casa, e il video che lui stesso ha condiviso sui social ha fatto scattare l’allarme tra i vicini. La polizia ha scoperto che il giovane aveva maneggiato un’arma da fuoco senza alcuna autorizzazione, motivo per cui si sono attivati immediatamente i controlli. Un dettaglio che ha fatto salire la preoccupazione tra gli abitanti del quartiere, già scossi da episodi simili in passato.

Ascoli, 13 febbraio 2026 – E' stato identificato dai carabinieri della Compagnia di Ascoli Pieno il protagonista del video apparso sui social mentre esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco: si tratta di un minore di quattordici anni, originario del posto e già noto alle forze dell'ordine. Sui social il video di un uomo mentre esplodeva colpi di arma da fuoco. Proprio qualche giorno fa, lo ricordiamo, sui social era stato pubblicato un video che ritraeva una figura maschile che brandiva in mano un'arma, rivelatasi poi a salve. L'autore del gesto veniva ritratto mentre esplodeva ben sei colpi di arma da fuoco, gesto che aveva particolarmente attratto l'attenzione degli utenti del web non soltanto per la maneggevolezza nell'uso dell'arma ma, soprattutto, per il fatto di aver esploso i colpi all'esterno di un'abitazione, in strada.