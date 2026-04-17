Ostriche | una masterclass guidata dall’ostricaro Pasqualino Massa dalla coltivazione all’apertura fino alla degustazione

Il 20 aprile si terrà un evento dedicato alle ostriche presso il ristorante dello stabilimento Il Pirata, a Pescara sud. La masterclass sarà condotta dall’ostricaro Pasqualino Massa e affronterà vari aspetti, dalla coltivazione all’apertura fino alla degustazione. L’iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire la conoscenza di questo prodotto, con un focus pratico e diretto. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle attività del locale per quella giornata.

Il prossimo 20 aprile, nel ristorante dello stabilimento il Pirata, a Pescara sud, si terrà uno speciale appuntamento dedicato al mondo delle ostriche. La masterclass sarà guidata dall’esperto Pasqualino Massa di Mitilmare.In un mercato dove l’esperienza gastronomica viene spesso ridotta a leva.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Cerimonia d’apertura Milano-Cortina: dalla Pausini in Playback a Ghali censurato, fino alla ‘bambola’ CarreyEcco tutte le cose che non hanno convinto nella Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Apertura straordinaria alla bottega Paolo Penko: visita guidata nel cuore dell’arte orafa fiorentinaIl Festival Il Magnifico annuncia con entusiasmo il proseguo delle iniziative “extra Festival”, pensate per accompagnare il pubblico nelle prossime...