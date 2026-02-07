Cerimonia d’apertura Milano-Cortina | dalla Pausini in Playback a Ghali censurato fino alla ‘bambola’ Carrey
La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 è finita e ci sono state molte critiche. La Pausini ha cantato in playback, Ghali è stato censurato e alcuni hanno trovato la presentazione poco fluida. Anche la comparsa della “bambola” Carrey ha lasciato perplessi. In generale, non sono mancate le polemiche su come sono state gestite le esibizioni e gli eventi sul palco.
Ecco tutte le cose che non hanno convinto nella Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Luci a San Siro ieri sera, 6 febbraio, per la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, in stile Olimpiadi di Parigi 2025. Begli gli effetti delle luci, simpatici gli atleti che entravano, curioso Mattarella sul tram guidato da Valentino Rossi. Ma quanti imbarazzi. Ghali è stato di fatto censurato, mai nominato dai telecronisti e neppure inquadrato mentre leggeva una poesia. Favino, come capitò già a Sanremo qualche anno fa, si capiva poco o nulla e ha trasmesso poche emozioni. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura: sommossa social per Ghali e presunta censura, Mariah Carey regina delle nevi e l’Inno della Pausini in playback, Mattarella star in tram
La cerimonia di apertura dei Giochi invernali si è svolta tra luci e colori, ma anche polemiche.
Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia d’apertura a San Siro: Mariah Carey canta “Volare” e Laura Pausini l’Inno di Mameli (negato a Ghali)
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà allo Stadio di San Siro.
Ultime notizie su Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO; Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina: grandi emozioni a San Siro; La scaletta della cerimonia di apertura di Milano Cortina: da Mariah Carey all’inno di Pausini.
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 fa il boom in tv: su Rai Uno 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di shareLo show di Balich a San Siro incanta 9.2 milioni di telespettatori: da Mattarella sul tram a Tomba, Compagnoni e Goggia che accendono i bracieri ... ilfattoquotidiano.it
Cerimonia apertura Milano Cortina, Mattarella dichiara aperti i Giochi. Accesi i due bracieri olimpici, Compagnoni, Tomba e Goggia ultimi tedoforiTutto pronto per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Mariah Carey ma anche Lang Lang, Pierfrancesco Favino ma anche Charlize Theron, Laura Pausini ma ... ilmessaggero.it
Lugano-Roma, solo andata: da Vannacci a Milano-Cortina, come sta il centrodestra in Italia x.com
Ecco gli appuntamenti di giornata con gli atleti italiani ai Giochi invernali di Milano Cortina facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.