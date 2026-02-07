Cerimonia d’apertura Milano-Cortina | dalla Pausini in Playback a Ghali censurato fino alla ‘bambola’ Carrey

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 è finita e ci sono state molte critiche. La Pausini ha cantato in playback, Ghali è stato censurato e alcuni hanno trovato la presentazione poco fluida. Anche la comparsa della “bambola” Carrey ha lasciato perplessi. In generale, non sono mancate le polemiche su come sono state gestite le esibizioni e gli eventi sul palco.

Ecco tutte le cose che non hanno convinto nella Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Luci a San Siro ieri sera, 6 febbraio, per la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, in stile Olimpiadi di Parigi 2025. Begli gli effetti delle luci, simpatici gli atleti che entravano, curioso Mattarella sul tram guidato da Valentino Rossi. Ma quanti imbarazzi. Ghali è stato di fatto censurato, mai nominato dai telecronisti e neppure inquadrato mentre leggeva una poesia. Favino, come capitò già a Sanremo qualche anno fa, si capiva poco o nulla e ha trasmesso poche emozioni. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

cerimonia d apertura milanoLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 fa il boom in tv: su Rai Uno 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di shareLo show di Balich a San Siro incanta 9.2 milioni di telespettatori: da Mattarella sul tram a Tomba, Compagnoni e Goggia che accendono i bracieri ... ilfattoquotidiano.it

cerimonia d apertura milanoCerimonia apertura Milano Cortina, Mattarella dichiara aperti i Giochi. Accesi i due bracieri olimpici, Compagnoni, Tomba e Goggia ultimi tedoforiTutto pronto per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Mariah Carey ma anche Lang Lang, Pierfrancesco Favino ma anche Charlize Theron, Laura Pausini ma ... ilmessaggero.it

