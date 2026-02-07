Cerimonia d’apertura Milano-Cortina | dalla Pausini in Playback a Ghali censurato fino alla ‘bambola’ Carrey

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 è finita e ci sono state molte critiche. La Pausini ha cantato in playback, Ghali è stato censurato e alcuni hanno trovato la presentazione poco fluida. Anche la comparsa della “bambola” Carrey ha lasciato perplessi. In generale, non sono mancate le polemiche su come sono state gestite le esibizioni e gli eventi sul palco.

