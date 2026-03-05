Roma | operazione decoro a Villa Pamphili rimossi 50 metri cubi di rifiuti

Ieri a Roma, la polizia locale ha avviato un’operazione di bonifica a Villa Pamphili, dove sono stati rimossi circa 50 metri cubi di rifiuti. L’intervento ha riguardato anche il recupero delle serre moresche del Novecento, situate in via Leone XIII, e ha portato alla pulizia di alcune aree precedentemente contaminate. L’attività si è concentrata sulla tutela e il decoro del parco cittadino.

Operazione di bonifica a Villa Pamphili: tre uomini trovati senza documenti, uno arrestato. Un'operazione di bonifica e il recupero delle serre moresche novecentesche di Villa Pamphili, accessibili da via Leone XIII, è stata eseguita ieri dalla polizia locale di Roma. Questo intervento rientra in un'azione pianificata in collaborazione con la Sovrintendenza capitolina, finalizzata a tutelare il patrimonio storico e ambientale della città. Durante l'operazione, all'interno delle strutture sono stati rinvenuti tre uomini, tutti sottoposti agli accertamenti di rito poiché privi di documenti identificativi. Per uno di loro, un 52enne di nazionalità rumena, è scattata la traduzione immediata in carcere, in seguito a un ordine di carcerazione a suo carico.