Ostia sgomberato l’ex stabilimento Faber Village e demolite le strutture in abbandono

Ieri a Ostia le forze dell’ordine hanno messo fine all’occupazione dell’ex stabilimento Faber Village. Polizia locale, polizia di Stato e carabinieri si sono presentati sul posto e hanno fatto evacuare le persone presenti. Le strutture in abbandono sono state demolite subito dopo lo sgombero. La zona ora è sotto controllo e si lavora per mettere in sicurezza l’area.

Ostia, 11 febbraio 2026 – Sgomberato ieri a Ostia l'ex stabilimento Faber Village. Sul posto la polizia locale con polizia di Stato e carabinieri che hanno assicurato una cornice di sicurezza. Tra le persone identificate, tre stranieri, sprovvisti dei documenti, sono stati accompagnati all'ufficio Immigrazione della questura per accertamenti rispetto alla loro posizione sul territorio nazionale. Sono state trovate nove persone – peruviani, bosniaci, italiani ed egiziani – nella struttura ormai in stato di abbandono. È intervenuta anche la sala operativa sociale per l'eventuale assistenza ed è stato chiamato il servizio Asl veterinario perché alcune delle persone, che dimoravano lì, avevano cani.

