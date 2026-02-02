Il bacio della donna ragno al Teatro del Lido di Ostia

Sabato 7 febbraio alle 19, al Teatro del Lido di Ostia, va in scena “Il bacio della donna ragno”. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo di Manuel Puig, del 1976, è diretto da Alessandro di Marco. La rappresentazione promette di portare il pubblico in un mondo fatto di emozioni forti e tensione, con un cast che ha già attirato l’attenzione degli appassionati di teatro.

Al Teatro del Lido di Ostia va in scena sabato 7 febbraio alle 19 “Il bacio della donna ragno”, tratto dall’omonimo romanzo di Manuel Puig pubblicato in Argentina nel 1976, regia di Alessandro di Marco. In un carcere di Buenos Aires negli anni Settanta, due uomini ai margini scoprono nell’ascolto e nell’amore un riscatto possibile. Uno è Luis Molina, un omosessuale condannato per oscenità e corruzione di minorenne, l’altro è Valentin Arregui, prigioniero politico incarcerato per le sue idee di matrice socialista. Molina è in realtà una spia dei carcerieri che deve carpire i segreti politici di Valentin, impegnato in una cospirazione per tentare di rovesciare il governo, ma i due finiscono per innamorarsi.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Teatro Del Lido

Il 7 febbraio il Teatro del Lido di Ostia ospita lo spettacolo “Il bacio della donna ragno”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Teatro Del Lido

Argomenti discussi: Il bacio della donna ragno di Manuel Puig il 7 febbraio al Teatro del Lido di Ostia (RM); Il bacio della donna ragno: amore, resistenza, libertà dietro sbarre dell’anima; Consegna merce in un market e bacia una dipendente: condannato per violenza sessuale; Uomini e Donne, anticipazioni 27 gennaio: ecco chi ha baciato Ciro Solimeno.

Il bacio della donna ragno, un musical da sogno per JLoCanta, balla e recita: Jennifer Lopez ha realizzato il sogno di una vita con 'Il bacio della donna ragno'. L'attrice, cantante e ballerina interpreta il triplice ruolo di Ingrid Luna/Aurora/la Donna ... ansa.it

Il bacio della donna ragno, recensione: un musical riuscito a metà sul potere salvifico dell'immaginazioneOra a questa lista di adattamenti si aggiunge un nuovo tassello rappresentato dal dramma musicale con protagonisti Jennifer Lopez, Diego Luna e Tonatiuh che, dopo l'anteprima al Sundance e il ... movieplayer.it

– Un bacio può viaggiare per una vita intera prima di tornare a casa Domenica 1° febbraio vi aspettiamo al Teatro Filodrammatici per un viaggio magico che parte da un gesto semplice – un - facebook.com facebook

Famiglia a teatro per "Rosaspina. Storia di un bacio" alla Nuova Fenice di Osimo domenica 1 febbraio x.com