Ostia blitz contro la droga | 6 arresti 10 denunce e una discarica

A Ostia, la polizia ha sgominato un traffico di droga che operava in un'area abbandonata vicino al porto. Durante il blitz, i agenti hanno arrestato sei persone e denunciato altre dieci. La squadra ha scoperto anche una discarica a cielo aperto piena di rifiuti e sostanze pericolose, nascosta tra i ruderi. L’intervento si è concentrato su un punto di ritrovo frequente di spacciatori e tossicodipendenti. L’operazione mira a ripulire il quartiere e a garantire maggiore sicurezza ai residenti.

Ostia, un Blitz Svela il Degrado: Sei Arresti, Dieci Denunce e una Discarica a Cielo Aperto. Ostia è stata teatro di un'ampia operazione di polizia che ha portato all'arresto di sei persone e alla denuncia di dieci, in un'azione volta a contrastare lo spaccio di droga e il degrado urbano. L'intervento, avvenuto giovedì 19 febbraio, ha inoltre svelato una discarica abusiva di autoveicoli, con il sequestro di sedici veicoli e l'irrogazione di sanzioni per abbandono di rifiuti pericolosi per un totale di 41.600 euro. Un'Operazione nel Cuore dei "Lotti". I carabinieri hanno condotto un'operazione mirata nel cuore di Ostia, precisamente in piazza Gasparri e nelle zone limitrofe, note come i "lotti", da tempo considerate ad alta criticità.