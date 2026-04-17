Ostia fari accesi sui fortini della droga | 5 arresti oltre 1 kg sotto sequestrato

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di cinque persone. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati oltre un chilogrammo di sostanza stupefacente. L’intervento è stato condotto in diversi punti della zona, dove sono stati trovati e sequestrati anche vari strumenti utilizzati per il confezionamento della droga.

Ostia, 17 aprile 2026 – Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, dipartimento criminalità diffusa e grave, hanno attuato un mirato servizio, focalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti e al degrado nelle aree critiche del litorale. L’operazione, effettuata seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stata condotta con il supporto delle Aliquote di Primo Intervento (API) della Compagnia Aeroporti di Fiumicino e dei velivoli del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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