Sabato 18 e domenica 19 aprile, Verissimo tornerà su Canale 5 alle ore 16.30 con due puntate che presenteranno diversi ospiti. La conduttrice Silvia Toffanin accoglierà personaggi noti, tra cui attori delle serie televisive e cantanti. Le puntate saranno caratterizzate da interviste e racconti di esperienze personali. La trasmissione si concentrerà su storie di vita e momenti di intrattenimento.

Home » Anticipazioni TV » Sabato 18 e domenica 19 aprile, Verissimo torna su Canale 5 alle ore 16.30 con due puntate ricche di ospiti e di storie intense. Al timone, come sempre, Silvia Toffanin, pronta ad accogliere nel suo salotto volti noti dello spettacolo, dello sport e della cronaca. Sabato sarà il turno di Matteo Branciamore e Marta Filippi, coppia nella vita e sul set della nuova stagione de I Cesaroni Il ritorno, la serie di Canale 5 che ha riportato in tv uno dei cast più amati degli ultimi anni. Tra gli altri ospiti della puntata, Natasha Stefanenko, Laura Freddi accompagnata dalla figlia Ginevra e Cate Lumina, l’ultima eliminata dal serale di Amici.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ospiti Verissimo 18-19 aprile: ecco chi ci sarà da Silvia Toffanin, tra I Cesaroni e Nino D’Angelo

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