Ospiti di Verissimo | chi si racconta sabato 18 e domenica 19 aprile

Sabato 18 e domenica 19 aprile, Silvia Toffanin condurrà una nuova puntata di Verissimo su Canale 5. Gli ospiti presenti si racconteranno attraverso interviste e momenti di condivisione in diretta. La conduttrice accoglierà diverse persone che si confronteranno con il pubblico, offrendo spazi di testimonianza e dialogo. La trasmissione torna nel fine settimana con un palinsesto ricco di interviste e incontri.

Milano, 17 aprile 2026 – Silvia Toffanin apre anche per questo finesettimana le porte del suo salotto su Canale 5. Musica, sport, amori, dolori e tante novità: ecco tutto ciò che vedremo a ‘Verissimo’ nel weekend. Gli ospiti di sabato 18 aprile. La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5. Laura Pirovano, sciatrice e vincitrice della Coppa del Mondo in discesa libera sarà protagonista per la prima volta di un’intervista fuori dalle piste. In studio ci saranno Matteo Branciamore e Marta Filippi, coppia nella vita e anche sul set de ‘I Cesaroni – il ritorno’ in cui lui riprende i panni di Marco e lei indossa quelli della sua nuova compagna, Virginia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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