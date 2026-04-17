verissimo gli ospiti del 18 e 19 aprile 2026

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin torna in onda nel fine settimana. La trasmissione prevede un palinsesto con diversi ospiti e storie da raccontare. La puntata sarà trasmessa nel weekend, offrendo spazio a interviste e momenti di intrattenimento. La programmazione è stata annunciata per questi due giorni, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

In onda nel weekend Sabato 18 e domenica 19 aprile torna su Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, con un nuovo weekend ricco di ospiti e storie. Nella puntata di sabato, in onda alle 16.30 su Canale 5, spazio alla coppia formata da Matteo Branciamore e Marta Filippi, insieme nella vita e protagonisti della nuova stagione de “I Cesaroni – Il ritorno”. Sarà poi la volta della sciatrice Laura Pirovano, alla sua prima intervista in studio dopo la vittoria della Coppa del mondo di discesa libera. Tra gli altri ospiti ci saranno Natasha Stefanenko, Laura Freddi insieme alla figlia Ginevra e Cate Lumina, recente eliminata dal serale di “Amici”.🔗 Leggi su 361magazine.com

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