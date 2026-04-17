Ospitaletto precipita dal tetto di una casa | Massimo Lauro 46 anni muore dopo un volo di 10 metri

Un incidente mortale si è verificato ieri mattina nel centro di Ospitaletto, quando un uomo di 46 anni, impegnato come operaio nella pulizia delle canne fumarie, è precipitato da un tetto da un’altezza di circa dieci metri. La caduta è avvenuta intorno a mezzogiorno e non ha lasciato scampo all’uomo, che è deceduto sul colpo. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Ospitaletto (Brescia), 17 aprile 2026 – Tragedia in centro a Ospitaletto ieri mattina, 16 aprile, attorno a mezzogiorno, quando Massimo Lauro, un operaio specializzato nella pulizia delle canne fumarie, è caduto da un tetto, facendo un volo di circa dieci metri che non gli ha lasciato scampo. L’incidente è avvenuto durante un sopralluogo preliminare in vista di lavori di manutenzione da eseguire sul tetto di un’abitazione di un cliente. automedica, 118, investimento mortale, treno, stazione ferroviaria, fs, polizia ferroviaria, foto Tedioli L’arrivo dei soccorsi . Secondo una prima ricostruzione dell’infortunio, per cause ancora in corso di accertamento l’uomo è scivolato ed è caduto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ospitaletto, precipita dal tetto di una casa: Massimo Lauro, 46 anni, muore dopo un volo di 10 metri Notizie correlate Precipita dal tetto di uno stabile, 'volo' di 10 metri: giovane donna gravissimaÈ ricoverata in condizioni gravissime la giovane donna precipitata nel pomeriggio di giovedì dal tetto di un immobile in disuso dell’ex Enel, in via... Chi era Massimiliano Lauro, morto dopo una caduta di 10 metri mentre puliva una canna fumaria a OspitalettoMassimiliano Lauro è il 46enne morto precipitando da 10 metri mentre puliva una canna fumaria a Ospitaletto, nel Bresciano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Ospitaletto, precipita dal tetto di una casa: Massimo Lauro, 46 anni, muore dopo un volo di 10 metriL’operaio originario di Gavardo stava effettuando un intervento di pulizia alle canne fumarie. Lascia sei figli ... ilgiorno.it Morto sul lavoro a Ospitaletto: Massimo Lauro cade da 10 metri mentre pulisce una canna funaria, aveva cinque figliEra di Gavardo, aveva 46 anni: l'uomo era molto conosciuto in paese, aveva avuto a lungo un bar in centro. I carabinieri di Ospitaletto lavorano al caso: forse lavorava senza imbracatura per una ditta ... brescia.corriere.it