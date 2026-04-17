Chi era Massimiliano Lauro morto dopo una caduta di 10 metri mentre puliva una canna fumaria a Ospitaletto

Un uomo di 46 anni ha perso la vita a seguito di una caduta da circa dieci metri mentre stava effettuando lavori di pulizia su una canna fumaria in un paese del Bresciano. La tragedia si è verificata in un'area residenziale, dove l'intervento ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, che ha constatato il decesso.

Massimiliano Lauro è il 46enne morto precipitando da 10 metri mentre puliva una canna fumaria a Ospitaletto, nel Bresciano. Lauro lascia cinque figli, di cui uno di pochi mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bimbo di 10 anni morto mentre giocava: fatale una caduta in piazza. Inchiesta della ProcuraÈ ancora attonita e sotto shock la comunità di Castelluccio dei Sauri, comune in provincia di Foggia, dopo la morte del piccolo Alessio. Leggi anche: Chi era Diego Paniccia, l’operaio travolto ieri dal cemento mentre puliva un silo sul lavoro Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Monticelli d’Oglio laboratori e divertimento per i più giovani; Pontedilegno-Tonale, Pasqua da record con più di 25mila sciatori; Addio a Franco Zambiasi, fondatore della Tecnovision; Dal lago di Garda alla Valcamonica è corsa al lusso. Chi era Massimiliano Lauro, morto dopo una caduta di 10 metri mentre puliva una canna fumaria a OspitalettoMassimiliano Lauro è il 46enne morto precipitando da 10 metri mentre puliva una canna fumaria a Ospitaletto, nel Bresciano ... fanpage.it Massimiliano Lauro di Gavardo muore ad Ospitaletto a Brescia: padre di cinque figli perde la vita pulendo una canna fumariaUna caduta nel vuoto, improvvisa, mentre stava lavorando su una casa: così ha perso la vita Massimiliano Lauro, 46 anni, originario di Gavardo, morto questa mattina a Ospitaletto, nel Bresciano. alphabetcity.it La vittima è Massimiliano Lauro, 46 anni, di Gavardo. L'uomo ha perso la vita mentre stava pulendo una canna fumaria. Ennesima tragedia sul lavoro nel Bresciano. facebook