Ospitaletto calcio a km zero | giocatori locali identità salvezza E un anno costa come un mese di Thuram

L’Ospitaletto Franciacorta, squadra di calcio locale, ha sviluppato una rosa composta principalmente da giovani giocatori del territorio, mantenendo costi contenuti. In sei anni ha conquistato la promozione dalla Prima Categoria alla Serie C, raggiungendo la salvezza. Il club si distingue per l’attenzione al territorio e per un budget che in un mese equivale a quello di un giocatore di alto livello.

Siamo sempre più abituati a raccontare le storie degli altri. E quando lo facciamo, forse, sentiamo un trasporto maggiore. Perché favole come quelle del Mjallby, che rappresenta da un paesino di quasi 2.000 abitanti e che è diventato a ottobre 2025 campione di Svezia contro ogni pronostico, e quella del Thun, vicino al suo primo titolo nel campionato svizzero da neopromosso, ci sembrano così lontane dal nostro calcio da generare un po’ di nostalgia. Un’emozione che fa parte della sfera del passato. Un passato, spesso, lontano. Ma quest’anno, una storia da raccontare il calcio italiano ce l’ha. Ed è una storia bella, autoctona, sostenibile.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ospitaletto, calcio a km zero: giocatori locali, identità, salvezza. E un anno costa come un mese di Thuram Notizie correlate Musica all'aperto, locali e artisti contro il nuovo regolamento acustico: “Non più di tre eventi all'anno, così si spegne l'identità della città”“Una città non vive solo di eventi organizzati dall'alto, ma di quelli che nascono dal basso, ogni giorno”. Salvaguardia Gallura: scatta l’allerta per proteggere 88 km di costaArzachena attiva la nuova stagione di AgendaBlu 2026 per proteggere gli 88 chilometri di litorale gallurese attraverso una rete che unisce... Contenuti di approfondimento Si parla di: DS Ospitaletto: Fedeli alla nostra mentalità, non cambiamo. Diretta Ospitaletto Albinoleffe streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.Diretta Ospitaletto Albinoleffe streaming video tv: i bresciani devono ancora pensare a salvarsi, i seriani vogliono confermarsi in zona playoff. ilsussidiario.net L’Ospitaletto travolge l’AlbinoLeffe: 3-0, sogno play off vivoGli uomini di Quaresmini si portano a due lunghezze dal decimo posto: decisive le reti di Nessi, Guarneri e Gobbi ... giornaledibrescia.it