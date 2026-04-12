Salvaguardia Gallura | scatta l’allerta per proteggere 88 km di costa

È stata avviata una nuova fase di intervento per la tutela della costa gallurese, con l’attivazione di un progetto che coinvolge diverse istituzioni, forze dell’ordine e associazioni del terzo settore. L’obiettivo è proteggere 88 chilometri di litorale nella regione di Arzachena, attraverso una rete di collaborazione denominata AgendaBlu 2026, che mira a garantire la salvaguardia di questa area.

Arzachena attiva la nuova stagione di AgendaBlu 2026 per proteggere gli 88 chilometri di litorale gallurese attraverso una rete che unisce istituzioni, forze dell’ordine e realtà del terzo settore. Il programma, gestito dall’Assessorato all’ambiente sotto la guida di Michele Occhioni, darà il via ufficiale alle attività in concomitanza con la celebrazione della Giornata mondiale della Terra. Una strategia di gestione integrata tra territorio e istituzioni. La salvaguardia delle coste del Nord Sardegna non è un concetto astratto, ma si traduce in un modello di governance partecipata che ha radici solide nel 2018. Da allora, il progetto si è evoluto trasformandosi in uno strumento capace di coordinare diverse anime del territorio per difendere un ecosistema fragile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvaguardia Gallura: scatta l’allerta per proteggere 88 km di costa Neve in montagna e allerta per vento forte: raffiche fino a 88 km/h nelle MarcheAncona, 27 gennaio 2026 — Il vento torna protagonista e riporta l’attenzione sulla sicurezza del territorio. Allerta gialla: vento a 74 km/h e mare agitato sulla costaUn fronte di vento in arrivo sulla costa romagnola e su Cesenatico impone l’attivazione immediata dell’allerta gialla numero 30.