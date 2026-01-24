Nel 2020, mentre lavorava in campagna, Nek si è causato un grave infortunio alla mano, perdendo due dita. L'artista ha raccontato come, con sorprendente lucidità, abbia raccolto l’anulare, episodio che ha segnato un momento difficile della sua vita. In questa puntata di Pezzi Podcast, Filippo Neviani condivide i dettagli di quell’incidente e il percorso di recupero successivo.

Nek racconta di quando perse due dita della mano mentre era da solo in campagna «Ho una grande passione per l'agricoltura, il fai da te. Una piccola distrazione con un flessibile, una molla di legno pericolosissima anche per i professionisti che usano questo utensile, mi taglio queste due dita, medio e anulare», racconta nel podcast Nek, mostrando la mano vittima dell'incidente. «Volano via. In realtà, l'anulare vola via e il medio rimane appeso con un filino di pelle. Quello che faccio io istintivamente è chiamare aiuto. Però sono nella mia casa in campagna, isolato dal mondo, mio fratello era appena sceso in paese, era tornato a casa da 10 minuti, ero solo io. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nek, che ha subito un intervento di ricostruzione della mano: «Nel 2020, mentre lavoravo in campagna, mi sono tagliato due dita della mano. L'anulare è volato mia, l'ho raccolto con una lucidità che ancora oggi non so spiegarmi»

