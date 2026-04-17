Ospedale di Perugia doppio finanziamento dal Ministero per due ricerche innovative

Il Ministero della Salute ha stanziato un finanziamento per il Dipartimento di neuroscienze di un ospedale di Perugia. La somma copre due progetti di ricerca considerati innovativi. Le risorse sono destinate a supportare studi che coinvolgono il settore delle neuroscienze. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente verso la ricerca medica e l’innovazione scientifica.

Importante finanziamento dal Ministero della salute al Dipartimento di neuroscienze dell'ospedale di Perugia.Il Dipartimento, diretto dal professor Giampietro Ricci, ha ottenuto un doppio finanziamento nell’ambito dei bandi di ricerca finalizzata per un valore complessivo di circa 900 mila euro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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