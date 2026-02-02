comune ammesso al finanziamento con progetto siano sicura approvato dal ministero

Il Comune di Siano ha ottenuto il via libera ufficiale per il finanziamento del progetto “Siano Sicura”. L’obiettivo è migliorare la sicurezza nel territorio comunale, mettendo in campo risorse e interventi concreti per garantire maggiore protezione ai cittadini. Ora si passa alla fase di realizzazione, con l’amministrazione pronta a mettere in moto le attività previste.

Il Comune di Siano ha ottenuto l’approvazione ufficiale per il finanziamento del progetto “Siano Sicura”, una misura strategica finalizzata a rafforzare la sicurezza sul territorio comunale. L’annuncio è arrivato direttamente dal Ministero dell’Interno, in particolare dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ambito del Programma Operativo Comunitario (POC) Legalità, che sostiene iniziative volte a contrastare il degrado urbano e a migliorare la qualità della vita nelle aree locali. Il progetto, presentato dal Comune, è stato selezionato tra numerose candidature e rientra in un percorso nazionale di investimenti volti a rendere le città più protette e rispondenti alle esigenze di cittadini e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

