Domenica 19 aprile alle 10, il Centro Olistica Salus di Osimo ospiterà un evento dedicato alla musica indiana. La manifestazione vedrà una performance dal vivo con strumenti tradizionali provenienti dall’Oriente. L’iniziativa mira a raccogliere fondi per un gesto solidale, coinvolgendo la comunità locale in un momento di condivisione culturale e solidarietà. L’ingresso è aperto a tutti e l’evento durerà fino a sera.

Il Centro Olistica Salus di Osimo si trasformerà in un palcoscenico per le tradizioni sonore dell’Oriente nella mattinata di domenica 19 aprile, alle ore 10.30. L’evento vedrà protagonisti Pietro Visibelli e il duo Raga&Spices, con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva focalizzata sulla musica classica hindustani, attraverso le note del sit?r e della tanpura. L’appuntamento nasce dal percorso artistico dei musicisti, che tornano da una recente serie di esibizioni in festival e contesti privati nel Kerala. La proposta culturale punta a portare in Europa frammenti della tradizione musicale del Nord dell’India, frutto di un costante lavoro di ricerca e studio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Osimo vibra con il sit?r: musica indiana per un grande gesto solidale

Notizie correlate

Musica indiana e solidarietà: a Osimo il concerto di Raga&SpicesOSIMO- Un appuntamento originale e immersivo per lasciarsi trasportare dalle sonorità della musica classica hindustani.

“Il Valore di un Gesto”: grande successo per la cena solidale del Rotary Club Valle TelesinaCornice dell’iniziativa è stato il suggestivo scenario de “Il Fiasco di Vino” a Telese.

Panoramica sull’argomento

Base popolare con il miglior offerente: Osimo nuovo crocevia delle Regionali nelle MarcheANCONA - Franza o Spagna, purché se magna. La fuga in avanti di Base popolare, che ha candidato il suo coordinatore regionale Raimondo Orsetti alla fascia tricolore di Osimo, ha spiazzato l’arcobaleno ... corriereadriatico.it

Osimo, elezioni record: tre aspiranti sindaci e 565 candidati. Il centrodestra si è spaccatoOSIMO Tornata elettorale record per Osimo: in 565 corrono per entrare in Sala Gialla, dove i posti sono 24. Ogni 62 osimani, uno si è candidato in una delle 24 liste depositate ieri. Numeri ... corriereadriatico.it