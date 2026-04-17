Musica indiana e solidarietà | a Osimo il concerto di Raga&Spices

A Osimo si è tenuto un concerto dedicato alla musica classica hindustani, organizzato con l’obiettivo di promuovere la solidarietà. L’evento ha visto la partecipazione di artisti specializzati in questa tradizione musicale, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva nelle sonorità indiane. La serata ha attirato un pubblico interessato a scoprire le caratteristiche di questo genere musicale, creando un momento di condivisione e cultura.

OSIMO- Un appuntamento originale e immersivo per lasciarsi trasportare dalle sonorità della musica classica hindustani. Domenica 19 aprile, alle ore 10.30, il Centro Olistica Salus di Osimo ospiterà un evento musicale dedicato al fascino del sit?r e della tanpura, strumenti simbolo della.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Cosenza, musica e solidarietà: il concerto per la Croce RossaLa musica ha trovato una nuova dimensione di utilità sociale nella Cattedrale di Cosenza, dove un concerto dedicato alla celebrazione dei 450 anni... Concerto di Bertoli e Topi. Musica per la solidarietàAlberto Bertoli, figlio dell’indimenticato cantautore Pierangelo, oggi alle ore 21, si esibirà al teatro Bramante di Urbania per una nobile causa. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Ferragosto: il Veneto capitale dei colori con l’Holi Festival. Musica indiana e solidarietà: a Osimo il concerto di Raga&SpicesOSIMO- Un appuntamento originale e immersivo per lasciarsi trasportare dalle sonorità della musica classica hindustani. Domenica 19 aprile, alle ore 10.30, il Centro Olistica Salus di Osimo ospiterà u ... anconatoday.it Musica e solidarietà con Nuovo CamminoDomani alle 18, l’auditorium del liceo musicale ’Vincenzo Cardarelli’ ospiterà l’associazione spezzina Nuovo Cammino per dare luogo a un incontro che vedrà dialogare due realtà, entrambe, a loro modo, ... lanazione.it