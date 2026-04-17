Morto Oscar Schmidt Leggenda del basket giocò anche in Italia | aveva 68 anni

Da fanpage.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto all’età di 68 anni Oscar Schmidt, celebre cestista brasiliano. La sua carriera comprende l’ingresso nell’Hall of Fame dell’NBA e diverse stagioni in Italia, dove ha militato con le maglie di Pavia e Caserta. La sua figura è stata riconosciuta come una delle più influenti nel mondo del basket internazionale. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di sport e gli addetti ai lavori.

A 68 anni è morto Oscar Schmidt, leggendario cestista brasiliano. Oscar è inserito nell'Hall of Fame dell'NBA ed era notissimo per aver giocato in Italia con Pavia e Caserta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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