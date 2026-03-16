Addio a Cinzia Oscar storica voce della canzone neomelodica napoletana | aveva 63 anni

Napoli si trova a ricordare Cinzia Oscar, cantante e attrice teatrale di 63 anni, nota nel panorama della musica neomelodica napoletana. La sua voce è stata tra le più riconoscibili nel genere, contribuendo alla tradizione musicale locale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra gli appassionati e i membri della scena artistica partenopea.

Napoli piange Cinzia Oscar. Il mondo della musica napoletana è in lutto per la scomparsa di Cinzia Oscar, cantante e attrice teatrale tra le voci più conosciute della tradizione neomelodica partenopea. L’artista, il cui vero nome era Vincenza Testa, è morta a Napoli all’età di 63 anni dopo una lunga carriera divisa tra teatro, musica e televisione. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica dal figlio, il cantante Marco Calone, che ha affidato ai social un messaggio carico di dolore. « Mamma sono morto insieme a te. Mi hai insegnato tutto, tranne a vivere senza di te », ha scritto. Il debutto da bambina sul palco. La storia artistica di Cinzia Oscar è iniziata prestissimo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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