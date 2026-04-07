Elia Del Grande, condannato per aver ucciso la sua famiglia nel 1998 durante la strage di Cadrezzate, è evaso dalla casa lavoro di Alba. Era sotto custodia in quel centro e non si è presentato alla fine del turno di Pasqua, risultando irreperibile. La sua fuga è stata scoperta nelle ore successive e le autorità stanno cercando di rintracciarlo.

Elia Del Grande è nuovamente evaso. Del Grande, autore della strage di Cadrezzate (Varese), era detenuto nella casa lavoro di Alba (Cn) e risulta irreperibile dalla giornata di Pasqua, non avendo fatto rientro nella struttura. Lo si apprende da fonti penitenziarie. Già a novembre scorso era scomparso dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Il 7 gennaio 1998 il killer, allora 22enne, sterminò a fucilate tutta la famiglia. Per il triplice omicidio fu condannato all’ ergastolo, pena poi ridotta in appello a 30 anni. Grazie ai vari benefici ne trascorse in cella 25. Del Grande uccise a colpi di fucile il padre Enea, 58 anni, la madre Alida, 53, e il fratello Enrico, 27. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elia Del Grande è fuggito di nuovo: aveva sterminato la sua famiglia nel 1998

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Temi più discussi: Alba, Elia Del Grande in fuga da una casa-lavoro: è la seconda volta in sei mesi; Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'; Evade ancora Elia Del Grande, il killer della strage dei fornai di Cadrezzate; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate.

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