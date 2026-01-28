Gioco d’azzardo Como seconda provincia lombarda per spesa pro capite più alta | cosa dicono i numeri

Como si conferma come la seconda provincia lombarda per spesa pro capite nel gioco d’azzardo. I numeri parlano chiaro: sempre più persone investono soldi nel gioco, e le autorità cercano di correre ai ripari. Si punta a rafforzare i servizi di cura e prevenzione, soprattutto tra i giovani, e a rendere più trasparenti i dati sulle dipendenze. Intanto, si moltiplicano gli sforzi per monitorare meglio la situazione e aiutare chi si trova in difficoltà.

Rafforzare la prevenzione precoce, soprattutto tra i più giovani, potenziare i servizi di cura come SerD, sportelli ospedalieri e comunità terapeutiche, e migliorare la trasparenza dei dati e gli strumenti di monitoraggio. È la direzione indicata dalla Relazione che riassume le audizioni svolte.

