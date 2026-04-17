Orsini ' dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa'

Un commento di un politico evidenzia che, se il conflitto in corso prosegue, si potrebbero verificare difficoltà nella disponibilità di prodotti sugli scaffali in Sicilia e problemi con i voli aerei. La dichiarazione è arrivata in un momento di crescente attenzione alle conseguenze delle tensioni internazionali sulla vita quotidiana e sulle infrastrutture. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a possibili azioni o interventi futuri.

"È logico che se il conflitto continua diventa un problema, cominciamo ad avere problemi di reperire prodotti sugli scaffali in Sicilia e con i voli aerei. Così fare impresa è veramente complicato. mi meraviglio che l'Europa non stia vedendo questa cosa e non abbia pronte misure, che si stia parlando ancora di aiuti di Stato e non di debito pubblico. Ancora oggi il cambio euro-dollaro vale 1.16, questa miopia mi spaventa, forse dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine del convegno 'Genova e Liguria capitali dell'economia del mare 2026'....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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