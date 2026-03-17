Iran | chi sta vincendo la guerra? La diretta con Alessandro Orsini
Alle 17 torna l’appuntamento settimanale di Sicurezza Internazionale condotto da Alessandro Orsini, questa volta incentrato sulla situazione in Iran. La rubrica intitolata “Iran: chi sta vincendo la guerra?” analizzerà gli ultimi sviluppi nel paese e il ruolo delle diverse fazioni coinvolte. L’intervento si propone di offrire un aggiornamento diretto sui fatti più recenti, senza commenti o interpretazioni.
Torna alle 17 l’appuntamento con Sicurezza Internazionale, la rubrica settimanale di Alessandro Orsini, oggi intitolata: “Iran: chi sta vincendo la guerra?” Trump chiama gli ‘alleati’. Ma mi domando: Nato e Ue non sono anticostituzionali? Quel ‘can you blame him?’ è il fallimento di tutti. Perché l’Occidente garantisce impunità a Israele? Iran, la lettera all’Onu prima della guerra: “Le basi di chi ci attaccherà saranno obiettivo legittimo”. Ma Trump si disse “sorpreso” della rappresaglia Attentati suicidi in Nigeria: 23 morti e oltre cento feriti. L’ombra degli islamisti di Boko Haram Fedez conferma la mossa di Meloni: giovedì al Pulp Podcast. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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