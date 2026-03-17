Alle 17 torna l’appuntamento settimanale di Sicurezza Internazionale condotto da Alessandro Orsini, questa volta incentrato sulla situazione in Iran. La rubrica intitolata “Iran: chi sta vincendo la guerra?” analizzerà gli ultimi sviluppi nel paese e il ruolo delle diverse fazioni coinvolte. L’intervento si propone di offrire un aggiornamento diretto sui fatti più recenti, senza commenti o interpretazioni.

Torna alle 17 l’appuntamento con Sicurezza Internazionale, la rubrica settimanale di Alessandro Orsini, oggi intitolata: “Iran: chi sta vincendo la guerra?” Trump chiama gli ‘alleati’. Ma mi domando: Nato e Ue non sono anticostituzionali? Quel ‘can you blame him?’ è il fallimento di tutti. Perché l’Occidente garantisce impunità a Israele? Iran, la lettera all’Onu prima della guerra: “Le basi di chi ci attaccherà saranno obiettivo legittimo”. Ma Trump si disse “sorpreso” della rappresaglia Attentati suicidi in Nigeria: 23 morti e oltre cento feriti. L’ombra degli islamisti di Boko Haram Fedez conferma la mossa di Meloni: giovedì al Pulp Podcast. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Iran: chi sta vincendo la guerra La diretta con Alessandro Orsini

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