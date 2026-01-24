Orsini Da Parlamento Ue voto miope su Mercosur

L’Europarlamento ha recentemente adottato una posizione sul trattato commerciale con il Mercosur, suscitando diverse reazioni tra gli eurodeputati. Tra questi, Orsini ha espresso il suo disappunto, definendo la decisione “miope” e sottolineando l’importanza di un’Europa unita e forte, soprattutto in un contesto di tensioni geopolitiche internazionali. La questione evidenzia le sfide e le responsabilità dell’Unione nel gestire accordi commerciali e relazioni internazionali.

MILANO (ITALPRESS) – "Io credo che in un momento come questo, con le tensioni geopolitiche internazionali, l'Europa debba essere forte e capace di dimostrare la sua compattezza. Io credo che il voto avvenuto la settimana scorsa sia un voto molto molto miope". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini in videocollegamento con il Forum Internazionale del Turismo a Milano riferendosi al voto del Parlamento Europeo sull'accordo UE-Mercosur, respinto con una maggioranza di appena 10 voti. Secondo Orsini, l'accordo con i paesi del Mercosur "per il nostro paese vuol dire riuscire a esportare 14,5 miliardi di prodotti.

