Orsini recessione certa nell' Ue senza una negoziazione nel Golfo

Secondo alcune dichiarazioni recenti, l’economia dell’Unione Europea potrebbe entrare in recessione se non si avvia una negoziazione nel Golfo. L’autore dell’appello sottolinea che proseguire con il conflitto e l’instabilità potrebbe aggravare la situazione economica, rendendo urgente un intervento diplomatico. La mancanza di un accordo nel Golfo viene vista come un fattore chiave che potrebbe influenzare negativamente la crescita economica dell’area.

Speriamo che si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo perché se continuiamo con il conflitto e con questa instabilità sicuramente entreremo in recessione. Il Centro Studi di Confindustria l'ha detto quasi tre settimane fa: se la guerra finisse velocemente siamo a un più 0,5% del Pil italiano nel 2026, se arriviamo ai quattro mesi dal conflitto siamo allo zero, la stagnazione, ed è logico che se il conflitto continua diventa un problema". Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine del convegno 'Genova e Liguria capitali dell'economia del mare 2026' commenta l'allarme dell' Fmi sul rischio recessione nell'Ue con inflazione al 5% nel caso la guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz continuino.🔗 Leggi su Lanazione.it

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