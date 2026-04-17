Orrore a Grumello | cane muore di stenti in una pensione abusiva

A Grumello si è verificato un episodio di maltrattamento animale che ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario a Cremona. Un cane, lasciato senza cure adeguate in una pensione non autorizzata, è deceduto a causa delle condizioni di abbandono e carenza di alimentazione. A seguito di questa vicenda, sono state coinvolte due persone, un uomo di 32 anni e una donna di 27, chiamate a rispondere di maltrattamento e uccisione di animali.

Un processo per maltrattamento e uccisione di animali ha aperto i suoi atti a Cremona, portando sotto la giurisdizione del tribunale Daniele, un trentaduenne della zona cremonese, e Laura, una ventisettenne bergamasca. I due sono accusati di aver gestito, tra il giugno del 2022 e il settembre del 2024, una struttura abusiva per la cura degli animali allestita all’interno della loro abitazione a Grumello Cremonese. Il caso, che ha scosso la sensibilità locale, ha preso il via dopo che le autorità hanno scoperto condizioni di vita inaccettabili per gli ospiti della pensione, culminate con la morte di un pastore australiano di nome Bak. L’agonia di Bak e l’emergenza igienica nella pensione di Grumello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orrore a Grumello: cane muore di stenti in una pensione abusiva Notizie correlate Leggi anche: Addestra il cane per buttare i rifiuti in una discarica abusiva: pizzicato dalle telecamere del Comune – Il video Leggi anche: Crivellato di pallini e lasciato in una fossa tra gli arbusti: cane muore dopo ore di agonia Panoramica sull’argomento «I nostri cani lasciati morire di stenti»GRUMELLO - Si offrivano di ospitare i cani in casa propria mentre i padroni erano impegnati altrove. Poi la brutta sorpresa, l’orrore, la rabbia: animali tenuti tra gli escrementi, rinchiusi nelle gab ... laprovinciacr.it Cane morto di stenti e altri in pessime condizioni: orrore nella pensione abusivaUccisione e maltrattamento di animali: di questi reati devono rispondere in tribunale, Daniele, 32 anni, cremonese, e Laura, 27 ... cremonaoggi.it