Addestra il cane per buttare i rifiuti in una discarica abusiva | pizzicato dalle telecamere del Comune – Il video

Il Comune di Catania ha diffuso un video che mostra un residente mentre addestra il suo cane a buttare i rifiuti in una discarica abusiva, ripresa dalle telecamere di sorveglianza. La scena si svolge in un'area periferica, dove il proprietario guida l’animale a trasportare sacchi di spazzatura. Il video rivela un metodo insolito per disfarsi dei rifiuti, sfruttando l’intelligenza del cane. Il Comune condanna questa pratica, ribadendo che l’ingegno non può giustificare comportamenti incivili.

«L’ingegno non può mai diventare un alibi per l’inciviltà». È con queste parole che il Comune di Catania condivide il video dell’ultima trovata che ha avuto un residente per sbarazzarsi della propria spazzatura. Nel filmato si vede un cane con un sacchetto dei rifiuti tra i denti mentre percorre via Pulacara, nel rione San Giorgio di Catania, e poi abbandona lo abbandona in una piccola aerea trasformata in discarica abusiva. La stessa scena è stata immortalata dalle telecamere anche il giorno successivo. Ad accorgersene sono stati i dipendenti del Comune che hanno visionato le immagini della telecamera, istallata proprio per scoprire e punire chi abbandona illegalmente i rifiuti.🔗 Leggi su Open.online

